В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 720 кг.Еслиб продали 56 кг лим??нов 36 кг апельсиинов и 34 кг мандаринов,то оставшиеся массы лимонов аелтсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько кг фруктов каждого в...
Математика
В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 720 кг.Еслиб продали 56 кг лим??нов 36 кг апельсиинов и 34 кг мандаринов,то оставшиеся массы лимонов аелтсинов и мандаринов оказались бы равными.Сколько кг фруктов каждого вида имеется в магазине?
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