Между двумя портами 484 км. Из них одновременно вышли навстречу друг другу два тепл??хода и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость одного теплохода 45 км в час. Определи скорость другого теплохода.

Математика

Между двумя портами 484 км. Из них одновременно вышли навстречу друг другу два тепл??хода и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость одного теплохода 45 км в час. Определи скорость другого теплохода.

Автор: Гость