Между двумя портами 484 км. Из них одновременно вышли навстречу друг другу два тепл??хода и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость одного теплохода 45 км в час. Определи скорость другого теплохода.
Математика
Между двумя портами 484 км. Из них одновременно вышли навстречу друг другу два тепл??хода и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость одного теплохода 45 км в час. Определи скорость другого теплохода.
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