Миниатюра на тему " гроза" 6-10 пре дложений; надо использовать однородные сказуемые!!!
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Миниатюра на тему " гроза" 6-10 пре дложений; надо использовать однородные сказуемые!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гром и молнии ревели, кричали, разражались злобным и неутомимым смехом. Голубые искры дождя падали, опускаясь на ветки деревьев, стучали, гремели. Лужи растекались по дорогам, расползались во все стороны, образовывая гигантские темные пространства воды кругом. Холод разлетался вместе с ледяным ветром на сотни метров, терзал несчастные деревья в лесу. Погода становилась все ужаснее, грусть и печаль охватывали землю, обливали ее струящимися слезами ливня.
Гость:
Был чудесный солнечный день. Но резко погода начала меняться. Налетел ветер,закружил листья деревьев,примял траву,поднял пыль. В одно мнговение все затихло и хлынул дождь. Его капли стучалали,барабанили по крышам. Гремел гром. Молния извивалась,вспыхивала то тут,то там.Все вокруг шумело,потрескивало,лилось. Началась гроза.
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