Миниатюра на тему " гроза" 6-10 пре дложений; надо использовать однородные сказуемые!!!

Гость: Гость:

Гром и молнии ревели, кричали, разражались злобным и неутомимым смехом. Голубые искры дождя падали, опускаясь на ветки деревьев, стучали, гремели. Лужи растекались по дорогам, расползались во все стороны, образовывая гигантские темные пространства воды кругом. Холод разлетался вместе с ледяным ветром на сотни метров, терзал несчастные деревья в лесу. Погода становилась все ужаснее, грусть и печаль охватывали землю, обливали ее струящимися слезами ливня.