Минисоч (5предл) на любую тему с инверсиями
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Минисоч (5предл) на любую тему с инверсиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что день грядущий нам готовит? Березы лист уж пожелтел. Белеет парус одинокий… Перелетные птицы собираются на юг. (Рифма плохая, а вернее её нет вообще.Но инверсии есть!)
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