Монету подбрасывают несколько раз так, что каждый раз с равной вероятностью выпадает "Орёл" или "решка". Найдите вероятность того, что при первых двух подбрасываниях монеты "орел" выпадет хотя бы один раз.

Математика

Монету подбрасывают несколько раз так, что каждый раз с равной вероятностью выпадает "Орёл" или "решка". Найдите вероятность того, что при первых двух подбрасываниях монеты "орел" выпадет хотя бы один раз.

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