Монету подбрасывают несколько раз так, что каждый раз с равной вероятностью выпадает "Орёл" или "решка". Найдите вероятность того, что при первых двух подбрасываниях монеты "орел" выпадет хотя бы один раз.

Математика
Монету подбрасывают несколько раз так, что каждый раз с равной вероятностью выпадает "Орёл" или "решка". Найдите вероятность того, что при первых двух подбрасываниях монеты "орел" выпадет хотя бы один раз.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЭТО СМОТРЯ КАКОЙ СТАРООЙ КИДАТЬ И СКОКОЙ СИЛОЙ НО МНЕ ВЫПАДАЕТ ОРЁЛ БОЛЬШЕ ВСЕГО
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