Морфемный разбор двое, две , четверо, тремя,пятерых.
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Морфемный разбор двое, две , четверо, тремя,пятерых.
Ответ(ы):
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Корень-дв,корень-о,окончание -е корень-дв,окончание е корень-чет,суффикс-в,корень-ер,окончание-о. корень-трем,окончание-я корень-пят,суффикс-ер,суффикс -ы,суффикс х
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