Морфологичекий разбор прилагательного: Красивая (кошка)
Русский язык
Морфологичекий разбор прилагательного: Красивая (кошка)
Ответ(ы) на вопрос:
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Кошка (какая?) красивая-прил., обозн. признак предмета Н.ф.- красивый Пост.: качеств. Непост.: полож.ст., полн.ф., И.п., ед.ч., ж.р. Определение
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