Морфологический разбор наречия "уловимый"

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Морфологический разбор наречия "уловимый"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это причастие.Какой?-уловимый.н.ф.уловимый Пост. признаки:страдательное,сов.вид,наст. время,невозвратное Непост.:м.р.,ед.ч.,и.п.,полная форма В предложении,скорее всего,определение
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