Морфологический разбор причастия утомленные
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Морфологический разбор причастия утомленные
Ответ(ы):
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Начальная форма: УТОМЛЕННЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: именительный падеж, качественное прилагательное, множественное число, неодушевленное, одушевленное Формы: утомленный, утомленного, утомленному, утомленным, утомленном, утомленная, утомленной, утомленную, утомленною, утомленное, утомленные, утомленных, утомленными, утомленен, утомленна, утомленно, утомленны, утомленнее, утомленней, поутомленнее, поутомленней
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