Морфологический разбор слова разукрасила
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Морфологический разбор слова разукрасила
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Начальная форма: РАЗУКРАШЕННЫЙЧасть речи: Причастие (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, страдательный залог, прошедшее время, переходный, совершенный ви
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