Морфологический разбор существительных: Я, не герой, не открыватель, горы, жизнь, печали, мир

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Морфологический разбор существительных: Я, не герой, не открыватель, горы, жизнь, печали, мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я-мест. 2.(Кто?) Я. нф. Я пост приз- личное. Непост приз- в Им.п, в ед ч. 3. Дополнение.
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