Моторлы қайық сағат 9-да 9,6 км/сағ жылдамдықпен айлақтан жүзіп шықты. 1 сағаттан соң сол айлақтан оны қуып жету үшін 14,4 км/сағ жылдамдықпен катер шықты. Катер моторлы қайықты сағат нешеде қуып жетеді?
Математика
Моторлы қайық сағат 9-да 9,6 км/сағ жылдамдықпен айлақтан жүзіп шықты. 1 сағаттан соң сол айлақтан оны қуып жету үшін 14,4 км/сағ жылдамдықпен катер шықты. Катер моторлы қайықты сағат нешеде қуып жетеді?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аселя есепти шыгардын ба 355
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