Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 2 часа меньше,чем на путь против течения. Найдиие скорость лодки в неподвижной воде,если скорость течения реки равна ...
Математика
Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 2 часа меньше,чем на путь против течения. Найдиие скорость лодки в неподвижной воде,если скорость течения реки равна 1 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х скорость в неподвижной воде (собственная) х+1 скорость по течению х-1 против течения 255/(х-1)-255/(х+1)=2 решение уравнения в приложении
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