Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 2 часа меньше,чем на путь против течения. Найдиие скорость лодки в неподвижной воде,если скорость течения реки равна ...

Математика

Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления,затратив на обратный путь на 2 часа меньше,чем на путь против течения. Найдиие скорость лодки в неподвижной воде,если скорость течения реки равна 1 км/ч

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