Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?
Математика
Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?
Ответ(ы):
Гость:
1)50-75=25 км ч скорость дагонения 2)50:25=2 ч он догонит ответ через 2 часа
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Решите уравнение: а) (х-18,2)+3,8=15,6; б) 34,2-(17,9-y)=22; в) 16,5-(t+3,4)=4,9; г) r+16,23-15,8=7,1.
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