Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?

Математика
Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)50-75=25 км ч скорость дагонения 2)50:25=2 ч он догонит ответ через 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: а) (х-18,2)+3,8=15,6; б) 34,2-(17,9-y)=22; в) 16,5-(t+3,4)=4,9; г) r+16,23-15,8=7,1.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста упр.101!!!!
Ответить
Русский язык
Напишите небольшой текст о хоккейном матче или о цирковом представлении
Ответить
Математика
Решите пж)))))) только для девочек ))
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 3/5-1/3, 11/12-11/18
Ответить