Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?

Математика

Мотоциклист выехал из города в 8ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал автом??биль со скоростью 75 км/ч. Через какое время автомобилист догонит мотоциклиста?

Автор: Гость