Можете сделать 3 и 4 номер. Называется листок: Степени Сравнения прилагательных. 4 класс. Это я на всякий случай.

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Можете сделать 3 и 4 номер. Называется листок: Степени Сравнения прилагательных. 4 класс. Это я на всякий случай.

Автор: Гость