Из Москвы в санкт-петербург идет поезд со скоростью 50 километров час на каком расстоянии от Москвы он будет находиться через 8 часов отметить на карте. Его местонахождение масштаб 1 : 30 000 000

Математика

Из Москвы в санкт-петербург идет поезд со скоростью 50 километров час на каком расстоянии от Москвы он будет находиться через 8 часов отметить на карте. Его местонахождение масштаб 1 : 30 000 000

Автор: Гость