Из Москвы в санкт-петербург идет поезд со скоростью 50 километров час на каком расстоянии от Москвы он будет находиться через 8 часов отметить на карте. Его местонахождение масштаб 1 : 30 000 000
Математика
Из Москвы в санкт-петербург идет поезд со скоростью 50 километров час на каком расстоянии от Москвы он будет находиться через 8 часов отметить на карте. Его местонахождение масштаб 1 : 30 000 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км/ч *8 ч =400 км - от Москвы 1:30000000 - это в 1см - 300 кмзначит на карте он будет 1 см и 3 мм
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