Что такое коственые падежи? И какие падежи к ним относятся? Срочно !!! Я на контролк??
Русский язык
Что такое коственые падежи? И какие падежи к ним относятся? Срочно !!! Я на контролк??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный,Дательный,Винительный,Творительный и Предложный падеж. ,Кроме Именительного падежа. Он не относится к косвенным падежам. Именительный падеж- это не косвенный падеж.
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