Что такое коственые падежи? И какие падежи к ним относятся? Срочно !!! Я на контролк??

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Что такое коственые падежи? И какие падежи к ним относятся? Срочно !!! Я на контролк??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
             Родительный,Дательный,Винительный,Творительный и Предложный падеж. ,Кроме Именительного падежа. Он не относится к косвенным падежам.  Именительный падеж- это не косвенный падеж. 
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