Зверьки эти живут в лесах.Здесь для них есть корм:шишки,орехи,жёлуди,ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушёные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки...

Русский язык

Зверьки эти живут в лесах.Здесь для них есть корм:шишки,орехи,жёлуди,ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушёные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые,сухие сучки или вешают на веточки.Выбирают спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах,а зимой безошибочно находят. выписать переходные глаголы.

Автор: Гость