Зверьки эти живут в лесах.Здесь для них есть корм:шишки,орехи,жёлуди,ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушёные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки...

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Зверьки эти живут в лесах.Здесь для них есть корм:шишки,орехи,жёлуди,ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушёные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые,сухие сучки или вешают на веточки.Выбирают спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах,а зимой безошибочно находят. выписать переходные глаголы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведут,запасают,сушать,нанизывают,выбирают, прячут,находят. как-то так
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