Помогите написать сочинение на тему: Что я подарю маме. Срочно!!!)

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Помогите написать сочинение на тему: Что я подарю маме. Срочно!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и наступил день рождение (можно написать другой праздник) мамы. и я начал(а) делать ей открытку, но потом понял(а), что этого мало. и меня заинтересовал вопрос: "Что я поларю маме?".я подош(ла)ёл к папе и спросил(а): " что подарить маме?", а папа сказал: " самых лучший подарок это ты". я засомнивался подошёл(а) к окну и посмотрел(а) на то что девочка помогает маме донести продукты до дома. и тогда я решил(а): " в этот день рождения я подарю маме свою нежность и добрату, а также буду ей помогать!"
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