В чём смысл рассказа чехова размазня
Литература
В чём смысл рассказа чехова размазня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, в том, что всё-таки надо уметь постоять за себя, иначе могут придраться к чему угодно. Во-вторых, что даже хороший человек не может устоять перед желанием подшутить над размазнёй и почувствовать своё превосходство.
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