Составить диалог по чтению по сказке телефон

Гость: Гость:

-кто говорит? -слон? -откуда? -От верблюда... -что вам надо? -шоколада... -для кого? -для сына моего... -а много ли прислать? -да пудов эдак пять или шесть,больше ему не съесть,он у меня ещё маленький...