Составить диалог по чтению по сказке телефон
Литература
Составить диалог по чтению по сказке телефон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-кто говорит? -слон? -откуда? -От верблюда... -что вам надо? -шоколада... -для кого? -для сына моего... -а много ли прислать? -да пудов эдак пять или шесть,больше ему не съесть,он у меня ещё маленький...
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