Помогите кому не сложно! Разложите на множители: б) 4a - ab(в квадрате) + 4b - b(в кубе);

Алгебра

Помогите кому не сложно! Разложите на множители: б) 4a - ab(в квадрате) + 4b - b(в кубе);

Автор: Гость