Помогите кому не сложно! Разложите на множители: б) 4a - ab(в квадрате) + 4b - b(в кубе);

Алгебра
Помогите кому не сложно! Разложите на множители: б) 4a - ab(в квадрате) + 4b - b(в кубе);
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4a-ab²+4b-b^3= =4(a-b)-b²(a-b)=(a-b)(4-b²)= =(a-b)(2-b)(2+b)
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