Python Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю оценку.
Информатика
Python Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю оценку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=list(map(int, input()).split())) #создаём массив и вводим в него оценки sum=0 # создаём счетчик, суммирующий оценки length=0 #создаём счетчик считывающий количество оценок for i in range(len(a)): # прогоняем все элементы массива через цикл sum+=a #прибавляем число к счётчику суммы length+=1 #считываем количество чисел print(sum/length) # делим сумму на количество и получаем среднюю оценку
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