Python Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю оценку.

Гость: Гость:

A=list(map(int, input()).split())) #создаём массив и вводим в него оценки sum=0 # создаём счетчик, суммирующий оценки length=0 #создаём счетчик считывающий количество оценок for i in range(len(a)): # прогоняем все элементы массива через цикл sum+=a #прибавляем число к счётчику суммы length+=1 #считываем количество чисел print(sum/length) # делим сумму на количество и получаем среднюю оценку