Площадь боковой грани правильной четырёхугольной пирамиды равна 48 см2, а периметр основания - 12 см. Вычислить апофему пирамиды.

Геометрия
Площадь боковой грани правильной четырёхугольной пирамиды равна 48 см2, а периметр основания - 12 см. Вычислить апофему пирамиды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как пирамида правильная, в основании лежит равносторонний треугольник, значит ребро основания равно 12:3=4 см. Боковая грань это равнобдренный треугольник, его площадь равна половина произведения основания на высоту, а высота в этом треугольнике и есть апофема. S=1/2(4*h)=48. Значит 2h=48, h=24
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