Достижения Российской культуры после Петра 1

Окружающий мир
Достижения Российской культуры после Петра 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что так!!! У Петра 1 взгляд был направлен на Европу и поэтому многое он взял оттуда. Например брил бороды боярам. Указами от 19 и 20 декабря1699 г. вводилось новое летоисчисление:не от сотворения мира, а от Рождества Христова; новолетие началось не с 1 сентября, а с 1 января, как во многих европейских странах. Празднование нового года должно было происходить с 1 по 7 января.Ворота дворов надлежало украшать сосновыми,еловыми и можжевельными деревьями, а ворота бедных владельцев- ветвями. Каждый вечер по большим улицам предписывалось жечь костры,а при встрече поздравлять друг друга. В столице в эти дни устраивались фейерверки. ПетраI можно считать основателем системы государственных праздников. Главной архитектурой в Петербурге стал Петропавловский собор, увенчанный позолоченным шпилем. Петр строил Петербург как европейский город.
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