В каких битвах XIII в. русские войска одержали победу?
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В каких битвах XIII в. русские войска одержали победу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1238-битва на реке Сить 1240- Невская битва 1242- Ледовое побоище
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