Составь несколько правил уличного движения.Употребите в предложениях глаголы в неопределенай форме, чтобы показать,что выраженные ими действия относятся к каждому человеку. Запиши 1-2придложения.

Русский язык

Составь несколько правил уличного движения.Употребите в предложениях глаголы в неопределенай форме, чтобы показать,что выраженные ими действия относятся к каждому человеку. Запиши 1-2придложения.

Автор: Гость