Составь несколько правил уличного движения.Употребите в предложениях глаголы в неопределенай форме, чтобы показать,что выраженные ими действия относятся к каждому человеку. Запиши 1-2придложения.
Русский язык
Составь несколько правил уличного движения.Употребите в предложениях глаголы в неопределенай форме, чтобы показать,что выраженные ими действия относятся к каждому человеку. Запиши 1-2придложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле? Вот так?: Переходить дорогу надо только на зеленый цвет светофора.
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