Слововообразовательный разбор слова залетела

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Слововообразовательный разбор слова залетела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-приставки лет-корень ел-суффикс а-окончание залетел-основа
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