Слововообразовательный разбор слова залетела
Русский язык
Слововообразовательный разбор слова залетела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-приставки лет-корень ел-суффикс а-окончание залетел-основа
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