1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 ...
Биология
1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 на рисунке обозначена _________. 7)Цифрой 4 на рисунке обозначена _______________. СРОЧНО ПОМОГИТЕ)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.амеба обыкновенная 2-странный вопрос 3 вроде ложноножек 4 ложноножка 5 плазматическая мембрана 6 сократительная вакуоль 7 ядро
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