1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 ...

Биология
1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 на рисунке обозначена _________. 7)Цифрой 4 на рисунке обозначена _______________. СРОЧНО ПОМОГИТЕ)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.амеба обыкновенная 2-странный вопрос 3 вроде ложноножек 4 ложноножка 5 плазматическая мембрана 6 сократительная вакуоль 7 ядро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберити синонимы к слову отличным 4 слова пожалуйста срочно
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста срочно заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Разбор слова лесу по составу
Ответить
Русский язык
Слововообразовательный разбор слова залетела
Ответить
Информатика
Python Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю оценк??
Ответить