1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 ...

Биология

1)На рисунке изображена ____________. 2)Она передвигается ___________. 3)Она передвигается с ??омощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 на рисунке обозначена _________. 7)Цифрой 4 на рисунке обозначена _______________. СРОЧНО ПОМОГИТЕ)))

Автор: Гость