Найдите катеты и площадь треугольника, если его гипотенуза - 17 см, а один катет на 7 см больше другого? - алгебра, 8 кл, решить через уравнение, х(х+...) и т.д
Алгебра
Найдите катеты и площадь треугольника, если его гипотенуза - 17 см, а один катет на 7 см больше другого? - алгебра, 8 кл, решить через уравнение, х(х+...) и т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 1ый катет (Х+7) - 2ой катет 17² = Х² + (Х+7)² 2Х² +14Х - 240 =0 X²+7X-120=0 D = 49+480=529 √D = +- 23 X1= (-7 + 23)/2 = 8 X2< 0 не удов усл задачи 1ый катет = 8 см 2ой катет = 8+7 = 15 см S =8*7/2 =28 (cm²)
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