Найдите катеты и площадь треугольника, если его гипотенуза - 17 см, а один катет на 7 см больше другого? - алгебра, 8 кл, решить через уравнение, х(х+...) и т.д

Алгебра

Найдите катеты и площадь треугольника, если его гипотенуза - 17 см, а один катет на 7 см больше другого? - алгебра, 8 кл, решить через уравнение, х(х+...) и т.д

Автор: Гость