Перечислите признаки зрелости грейпфрута

Гость: Гость:

1)наличие приятного и насыщенного аромата, который можно почувствовать даже через кожуру; 2)морщинок, рубцов и иных дефектов на поверхности кожуры быть не должно (исключением считаются следы от веток, появившиеся в результате естественного роста фрукта); 3)спелые грейпфруты имеют оранжевую, розовую или желтую окраску кожицы; 4)красные или красноватые пятна на кожуре считаются своеобразным показателем степени сладости грейпфрута (чем больше пятен такого оттенка, тем слаще будет фрукт)