Перечислите признаки зрелости грейпфрута
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Перечислите признаки зрелости грейпфрута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наличие приятного и насыщенного аромата, который можно почувствовать даже через кожуру; 2)морщинок, рубцов и иных дефектов на поверхности кожуры быть не должно (исключением считаются следы от веток, появившиеся в результате естественного роста фрукта); 3)спелые грейпфруты имеют оранжевую, розовую или желтую окраску кожицы; 4)красные или красноватые пятна на кожуре считаются своеобразным показателем степени сладости грейпфрута (чем больше пятен такого оттенка, тем слаще будет фрукт)
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