Основным свойства плазматической мембраны является
Биология
Основным свойства плазматической мембраны является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мембраны — структуры очень динамичные. Они быстро восстанавливаются после повреждения, а также растягиваются и сжимаются при клеточных движениях. Важнейшим свойством мембраны является также избирательная проницаемость. Это значит, что молекулы и ионы проходят через нее с различной скоростью, и чем больше размер молекул, тем меньше скорость прохождения их через мембрану. Это свойство определяет плазматическую мембрану как осмотический барьер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Найдите катеты и площадь треугольника, если его гипотенуза - 17 см, а один катет на 7 см больше другого? - алгебра, 8 кл, решить через уравнение, х...
Окружающий мир