Основным свойства плазматической мембраны является

Биология
Основным свойства плазматической мембраны является
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мембраны — структуры очень динамичные. Они быстро восстанавливаются после повреждения, а также растягиваются и сжимаются при клеточных движениях. Важнейшим свойством мембраны является также избирательная проницаемость. Это значит, что молекулы и ионы проходят через нее с различной скоростью, и чем больше размер молекул, тем меньше скорость прохождения их через мембрану. Это свойство определяет плазматическую мембрану как  осмотический барьер.
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