Kak ti ponimayesh starinnoe virazhenie: Xozyaika ugozhestyu vsex zatmila?.
Окружающий мир
Kak ti ponimayesh starinnoe virazhenie: Xozyaika ugozhestyu vsex zatmila?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В переводе со славянского угожесть означает гостеприимство. Так что это выражение говорит о том, что хозяйка, принимая гостей, была гостеприимна. Причем, может быть, в некоторых моментах даже слишком, чересчур.
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