Можно ли утверждать, что в обычной клетке идут все процессы, характерные для живого организма?
Биология
Можно ли утверждать, что в обычной клетке идут все процессы, характерные для живого организма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. В клетке идет обмен веществ, клетка размножается. Клетки в большинстве своем могут двигаться. Клетки могут умирать. А это все характерно для органищма тоже.
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