N261 50 балов дам по фасту Го Го Го
Алгебра
N261 50 балов дам по фасту Го Го Го
Ответ(ы):
Гость:
1. -(a-2)/(a+1)(a^2-a+1))-(1-a)/(a^2-a+1)= -(a-2)-(1-a)(a+1))/(a+1)(a^2-a+1)= -(a-2)-(a+1-a^2-a))/(a+1)(a^2-a+1)=(a^2-a+1)/(a+1)(a^2-a+1)= 1/(a+1) 2. ((2(m-10)/(m-2)(m+2))+4/(m-2)-6/m= =(2m(m-10)+4m(m+2)-6(m^2-4))/(m(m-2)(m+2)= (-12m+24)/(m(m-2)(m+2)= -12/(m(m+2) 3. (2m^2-n^2)/(m+n)(m^2-mn+n^2))-(m-n)/(m^2-mn+n^2)= (2m2-n^2-m^2+n^2)/(m^3+n^3)=m^2/(m^3+n^3) 4. (1/(x+3))-(x^2+18)/(x+3)(x^2-3x+9)=(x^2-3x+9-x^2-18)/(x+3)(x^2-3x+9)= (-3(x+3))/(x+3)(x^2-3x+9)= -3/(x-3)^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика