Человек проживший 60 лет ,сколько он проспал если известно что человек спал по 8 часов в сутки
Математика
Человек проживший 60 лет ,сколько он проспал если известно что человек спал по 8 часов в сутки
Ответ(ы):
Гость:
175200 часов. 8*365=2920 2920*60=175200 часов
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