Помогите, преобразовать предложения в отрицательные
Английский язык
Помогите, преобразовать предложения в отрицательные
Ответ(ы):
Гость:
1.We didn"t see any water... 2.There are not any fancy dresses... 3.You won"t find any balls... 4.I"ve not had any important... 5.He isn"t reading any letters... 6.I didn"t recognize anybody... 7.You can"t plant this flowers anywhere... 8.We shouldn"t call anybody.
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