Прочитай пословицы. Определи,о чем говорит каждая. 1.Мастером нельзя родится,мастерству надо учится. 2.Без работы пряников не купишь. 3.Будешь книги читать - будешь все знать. 4.Без работы и машина ржавеет. 5.С мастерством гото...

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Прочитай пословицы. Определи,о чем говорит каждая. 1.Мастером нельзя родится,мастерству надо учится. 2.Без работы пряников не купишь. 3.Будешь книги читать - будешь все знать. 4.Без работы и машина ржавеет. 5.С мастерством готовым люди не родятся,но добытым мастерством гордятся. 6.Напрасный труд удить без крючка,а учится без книги. *Спиши пословицы,объяснив их по две,близкие по смыслу.Указывай.

Автор: Гость