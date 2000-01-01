Какое давление на снег производит сноубордист массой 70 кг, если опорная площадь л??жи, 0,35м

Физика
Какое давление на снег производит сноубордист массой 70 кг, если опорная площадь л??жи, 0,35м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F= P*S = mg - сила Тяжести P= mg/S= 70кг * 10м/с^2 / 0.35м^2 = 2000Па
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