20бало Составь уравнение и риши его КОГДА Задуманное число уменьшили в 45 раз получ??ли число равное значению частного чимел 9и из 30 найди задуманое число ромагите прошу

Математика

20бало Составь уравнение и риши его КОГДА Задуманное число уменьшили в 45 раз получ??ли число равное значению частного чимел 9и из 30 найди задуманое число ромагите прошу

Автор: Гость