20бало Составь уравнение и риши его КОГДА Задуманное число уменьшили в 45 раз получ??ли число равное значению частного чимел 9и из 30 найди задуманое число ромагите прошу

Математика
20бало Составь уравнение и риши его КОГДА Задуманное число уменьшили в 45 раз получ??ли число равное значению частного чимел 9и из 30 найди задуманое число ромагите прошу
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Ответ(ы):
Гость:
х/45 = 9/30 х = 9/30 * 45 х = 405/30 х = 13,5
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