Маленькое сообщение о Китае.

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В начале 7 века в китае начала править династия Тан управлявшая страной 300 лет. Единое государство возглавил император с неограниченной властью : он считался " сыном неба". в его распоряжении была большая армия и много чиновников. она подчиняла себе соседей о китая зависила корея и вьетнам а китайская армия овладела ВЕЛИКИМ ШЕЛКОВЫМ ПУТЁМ вплоть до средьней азии после поражения от арабов в середине 18 векакитай потерял над ними полный контрольно торговля по этому пути продолжалась с Ираном, Средней Азией и Византией Китай вёл морскую торговлю со странами расположеными по берегам Индийского океана в приморских городах в Китае создовали свои постояные поселения создовали арабы и персы для облегчения перевозок внутри страны был сооружон Великий канал длиной 1700 км он соединил могучие реки Янцзы и Хуанхэ связывал их с юго-восточным морским побережьем,а после его протянули далеко на север Канал использовали для орошения полей по началу земля в Китае считалась собственностью императора и крестьяне получали наделы за это они платили деньги в казну и работали при строительстве крепостей храмов познее военночальники получали землю за службу они добавили к обязательствам крестьян ещё и то что они должны были платить большие оброки(что-то вроде налога только состовляющий и деньги и полученный ресурс) многие крестьяне бежали из городов деревень пункт 2 крестьянская война в конце 19 века в 874 год В 874 году на северо-востоке Китая началось восстание . Крестьянские отряды обьеденились в большую армию во главе с торговцем солью, смелым и решительным Хуан Чао армия пошла в китай с севера на юг и штурмом большой торговый порт Гуанчжоу (Кантон) где произошли кровавые стычки повстанцев с выжившими в порту иностранцами . отсюда повстанцы отправились к столице китая Чанъань их армия достигла 500 тысячь челове к как она приблизелось королевское войско разбежалось а император покинул столицу вступив в Чанъань они обьявили Хуан Чао императором он отменил тяжолые налоги и приказал выдать бедноте хлеб их императорских амбаров Повстанци перебили знатных людей чиновниов а их богатство поделили между бедняками бывшему императору удалось собрать войско и оно осадило Чанъань в городе начался голод и попстанцем пришлось уйти из столици Власти призвали к себе жестоких кочевников с севера в народе их прозвали ЧЁРНЫМИ ВОРОНАМИ ишь в 884 потерпели поражение а их вождь покончил с соббой Но и после этого ещё долгие годы крестьяне продолжали партизанскую войну за свои права на землю