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67,8a+3/25 при а=10найти значение выражения
Математика
67,8a+3/25 при а=10найти значение выражения
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Ответ(ы):
Гость:
67,8a+3/25=67,8*10+3/25=678 3/25
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