Как решить это уравнение у*60=5620-4120
Математика
Как решить это уравнение у*60=5620-4120
Ответ(ы):
Гость:
У*60=1500 у=1500/60 у=25
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