U 222в i3,5A A690кдж найти t
Физика
U 222в i3,5A A690кдж найти t
Ответ(ы):
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P= I*U= A/t - мощность t= A/I*U= 690000Дж/3,5А* 222В= 89с
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