Жёсткие,и,ветры,колючие,в,голых,макушках,гуляли,деревьев. 2.С,еловых,падали,на,снеговые,лап,землю,шапки. 3.Лиловым,прыгали,и,краснозобые,снегири,шишкам,синички,вертелись,по. 4.Иней,искрами,блестел,осыпался,и,с,берёз,на, сере...

Гость: Гость:

1.ЖесткИЕ(И.п.) и колючИЕ(И.п.) ветры гуляли в голЫХ(Т.п.) макушках деревьев. 2.С еловЫХ(Р.п.) лап на землю падали снеговЫЕ(И.п.) шапки. 3. По лиловЫМ(Д.п.) шишкам прыгали краснозобЫЕ(И.п.) снегири и вертелись синички. 4. Иней осыпался с берёз и блестел серебрянЫМИ(Т.п.) искрами на снегу.