Просклоняй имена существительные веретено, велечина, заря

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Просклоняй имена существительные веретено, велечина, заря
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