Будет ли плавать на поверхности воды или утонет тело массой 100 кг и объемом 0,2 м3

Физика
Будет ли плавать на поверхности воды или утонет тело массой 100 кг и объемом 0,2 м3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Будет плавать, т. к. плотность 100/0.2=500 кг/м3 меньше плотности воды 1000 кг/м^3.Вот подробное решение: р=m / v ( m-масса, v-объем) определим плотность тела: р=100 / 0,2=500кг /куб. м. Тело плавает, если его плотность меньше плотности жидкости. Так как 500<1000, то будет плавать (1000кг/куб. м. - плотность воды) Если плотность тела больше плотности жидкости оно утонет.
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