Будет ли плавать на поверхности воды или утонет тело массой 100 кг и объемом 0,2 м3
Физика
Будет ли плавать на поверхности воды или утонет тело массой 100 кг и объемом 0,2 м3
Ответ(ы):
Гость:
Будет плавать, т. к. плотность 100/0.2=500 кг/м3 меньше плотности воды 1000 кг/м^3.Вот подробное решение: р=m / v ( m-масса, v-объем) определим плотность тела: р=100 / 0,2=500кг /куб. м. Тело плавает, если его плотность меньше плотности жидкости. Так как 500<1000, то будет плавать (1000кг/куб. м. - плотность воды) Если плотность тела больше плотности жидкости оно утонет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса,определите очиститель,вос??тановитель и укажите процессы окисления,восстановления:Na+Cl2->N...
Русский язык
Жёсткие,и,ветры,колючие,в,голых,макушках,гуляли,деревьев. 2.С,еловых,падали,на,снеговые,лап,землю,шапки. 3.Лиловым,прыгали,и,краснозобые,снегир...
Математика