Укажите ряд,в котором элементы расположены по мере уменьшения электроотрицатель??ости: 1) берилий,магний,кальций,скандий 2) рубидий,калий,кальций, натрий 3) берилий,литий,натрий, калий 4) калий,натрий , магний,кальций

Химия
Укажите ряд,в котором элементы расположены по мере уменьшения электроотрицатель??ости: 1) берилий,магний,кальций,скандий 2) рубидий,калий,кальций, натрий 3) берилий,литий,натрий, калий 4) калий,натрий , магний,кальций
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Гость:
Укажите ряд,в котором элементы расположены по мере уменьшения электроотрицательности: 3) берилий,литий,натрий, калий
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