Решите уравнение х+18=8 . x+5,3=4,9 . 7,3-x=19,2. -8,9-x=-8,1. x-5,4=-8,32
Математика
Решите уравнение х+18=8 . x+5,3=4,9 . 7,3-x=19,2. -8,9-x=-8,1. x-5,4=-8,32
Ответ(ы):
Гость:
Х+18=8 х=8-18 х=-10 х+5,3=4,9 х=4,9-5,3 х=-0,4 7,3-х=19,2 х=7,3-19,2 х=-11,9 -8,9-х=-8,1 х=-8,9-(-8,1) х=-8,9+8,1 х=-0,8 х-5,4=-8,32 х=5,4+(-8,32) х=5,4-8,32 х=-2,92
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