Решите уравнение х+18=8 . x+5,3=4,9 . 7,3-x=19,2. -8,9-x=-8,1. x-5,4=-8,32

Математика
Решите уравнение х+18=8 . x+5,3=4,9 . 7,3-x=19,2. -8,9-x=-8,1. x-5,4=-8,32
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+18=8 х=8-18 х=-10 х+5,3=4,9 х=4,9-5,3 х=-0,4 7,3-х=19,2 х=7,3-19,2 х=-11,9 -8,9-х=-8,1 х=-8,9-(-8,1) х=-8,9+8,1 х=-0,8 х-5,4=-8,32 х=5,4+(-8,32) х=5,4-8,32 х=-2,92
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай пословицы. Определи,о чем говорит каждая. 1.Мастером нельзя родится,мастерству надо учится. 2.Без работы пряников не купишь. 3.Будешь книг...
Ответить
Русский язык
Просклоняй имена существительные веретено, велечина, заря
Ответить
Физика
Будет ли плавать на поверхности воды или утонет тело массой 100 кг и объемом 0,2 м3
Ответить
Физика
Какое давление на снег производит сноубордист массой 70 кг, если опорная площадь л??жи, 0,35м
Ответить
Физика
U 222в i3,5A A690кдж найти t
Ответить