Восемь целых 3 семнадцатых минус семь целых 15 17 плюс 3 целых 16 17

Математика
Восемь целых 3 семнадцатых минус семь целых 15 17 плюс 3 целых 16 17
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Ответ(ы):
Гость:
8 3/17-7 15/17+3 16/17=4 4/17
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